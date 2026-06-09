Riprendersi la Crimea il sogno di Kyjiv non è più irrealizzabile

Un nuovo capitolo si apre nella disputa sulla Crimea, con il governo di Kiev che afferma di poter recuperare il territorio. Secondo fonti locali, le forze ucraine si preparano a rafforzare le operazioni militari nella regione. Donetsk segnala che la guerra, in corso da dodici anni, sta portando a conseguenze devastanti. La situazione rimane tesa, con le parti che continuano a scambiare accuse e a intensificare il confronto.

«La cosa più triste è che non sono solo i fatti a essere spaventosi, ma anche le incredibili dinamiche che minacciano di spazzare via tutte le conquiste, i sacrifici fatti e i piani di una guerra che va avanti da dodici anni» scrive MartynoVa di Donetsk. Si definisce “esperta della vita in zona di guerra” e ha 6892 iscritti su Telegram. Descrive una situazione che le autorità russe non riescono più a dissimulare e che MartynoVa definisce «un’estate di terrore sanguinoso». L’Ucraina ha interrotto quasi del tutto la logistica nemica in Crimea e nelle zone del Kherson occupate, questo grazie alla supremazia nei cieli assicurata da droni kamikaze di medio raggio che da un paio di settimane martellano qualsiasi mezzo militare o autocisterna che tenti di raggiungere la penisola. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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