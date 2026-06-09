È stato presentato un nuovo progetto per ampliare la capacità dell’inceneritore di Coriano, passando da 120 a una quantità superiore. La proposta ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini e le associazioni ambientaliste. Un rappresentante ha affermato che le opposizioni non dovrebbero basarsi solo su posizioni ideologiche, mentre altri si sono opposti all’ampliamento per motivi di tutela ambientale. La discussione continua tra le parti coinvolte.

La presentazione del progetto di Hera per aumentare la capacità dell’ inceneritore di Coriano da 120.000 a 150.000 tonnellate annue ha già sollevato le prime reazioni politiche, delineando posizioni distinte tra l’amministrazione comunale e le forze di opposizione ecologiste. L’assessore all’ambiente, Giuseppe Petetta, adotta una linea di prudente attesa, sottolineando la complessità dell’iter autorizzativo. Il rappresentante della giunta evidenzia che "in questa fase non possiamo fare altro che valutare attentamente la richiesta avanzata da Hera". Pur mettendo al centro l’impatto ambientale, Petetta precisa che "a livello decisionale, siamo prevalentemente degli spettatori", rimandando le valutazioni di merito alla conferenza dei servizi e alla Valutazione di Impatto Ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, è subito dibattito. Petetta: "Non ci si opponga solo per posizioni ideologiche"

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