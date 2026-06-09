Riapre la piscina nascosta nel parco di Roma | si entra da 6 euro e c’è anche il ristorante

Da funweek.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La piscina segreta nel parco di Roma riapre per la stagione estiva. L’ingresso costa sei euro e include l’accesso all’area acqua. Accanto alla piscina, è disponibile anche un ristorante. La struttura si trova immersa nel verde e offre un’oasi di relax nel cuore della città. La riapertura è stata annunciata dopo i lavori di preparazione per la stagione.

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C’è una piscina nascosta nel verde di Roma che riapre finalmente per la stagione estiva e promette una pausa fresca senza uscire dalla città all’interno di un parco meraviglioso. Il prezzo d’entrata parte da 6 euro e, oltre al bagno, c’è anche la possibilità di fermarsi al ristorante, trasformando qualche ora di relax in una piccola fuga urbana. Il tutto in uno scenario favoloso: uno dei parchi più belli della Capitale, tra alberi, spazi all’aperto e un’atmosfera pensata per chi cerca un’alternativa alle solite giornate afose. LEGGI ANCHE: Federica Balconi e Giovanna Manzotti: ‘Guastafeste’ va in scena a Lodi Roma: riapre la piscina nel verde del parco della Caffarella. La struttura è il Summer Village, immerso nella Valle della Caffarella, nell’area della fonte di Egeria, tra Appio Latino e Appia Antica. 🔗 Leggi su Funweek.it

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