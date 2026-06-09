Rfi | In Lombardia già investiti 10 miliardi

Da ilgiorno.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Lombardia, Rete Ferroviaria Italiana ha investito 10 miliardi di euro nel periodo 2022-2026. L’azienda ha previsto un investimento totale di 15 miliardi di euro per questa regione negli stessi anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha messo in campo investimenti per 15 miliardi di euro in Lombardia per il periodo 2022-2026. Di questi, 10 miliardi sono già stati realizzati. Il dettaglio degli interventi è stato illustrato ieri dall’amministratore delegato di RFI, Aldo Isi (in foto), e dall’assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Terzi. Per l’esattezza, il piano di investimenti programmati per la regione è di 28,3 miliardi, di questi 15 sono già in corso, 10 già realizzati, gli altri 13 saranno nella programmazione 2027-2031. "Per gli investimenti in Lombardia abbiamo raggiunto un target importante – ha spiegato Isi –. Tante opere le abbiamo già attivate in esercizio, tecnologie, stazioni, un esempio su tutte la linea della Valtellina, opera olimpica, mentre in questi giorni abbiamo iniziato le corse prova sull’alta velocità Brescia Verona". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

rfi in lombardia gi224 investiti 10 miliardi
© Ilgiorno.it - Rfi: "In Lombardia già investiti 10 miliardi"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Trasporti, Rfi: "15 miliardi sulla Lombardia, dieci già spesi"Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato un investimento di 15 miliardi di euro sulla rete lombarda tra il 2022 e il 2026.

Leggi anche: Ferrovie, 1.300 cantieri in estate: piano da 11 miliardi per Rfi

Temi più discussi: Trasporti, Rfi: 15 miliardi sulla Lombardia, dieci già spesi; Con Rfi investimenti da oltre 15 miliardi per la rete in Lombardia; Rfi: In Lombardia già investiti 10 miliardi; Milano cambia volto (e binari): pronto il maxipiano da 15 miliardi per la rivoluzione ferroviaria lombarda.

rfi in lombardia giàRfi: In Lombardia già investiti 10 miliardiRete Ferroviaria Italiana (RFI) ha messo in campo investimenti per 15 miliardi di euro in Lombardia per il periodo ... ilgiorno.it

rfi in lombardia giàRFI: Isi, programma condiviso con Regione Lombardia prevede per 2022-2026 investimenti per 15 mld(FERPRESS) – Roma, 8 GIU – La Lombardia ha davanti una delle più ampie stagioni di trasformazione della propria rete ferroviaria: 15 miliardi di euro di investimenti che Rete Ferroviaria Italiana (Gru ... ferpress.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web