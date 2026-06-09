Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha messo in campo investimenti per 15 miliardi di euro in Lombardia per il periodo 2022-2026. Di questi, 10 miliardi sono già stati realizzati. Il dettaglio degli interventi è stato illustrato ieri dall’amministratore delegato di RFI, Aldo Isi (in foto), e dall’assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Terzi. Per l’esattezza, il piano di investimenti programmati per la regione è di 28,3 miliardi, di questi 15 sono già in corso, 10 già realizzati, gli altri 13 saranno nella programmazione 2027-2031. "Per gli investimenti in Lombardia abbiamo raggiunto un target importante – ha spiegato Isi –. Tante opere le abbiamo già attivate in esercizio, tecnologie, stazioni, un esempio su tutte la linea della Valtellina, opera olimpica, mentre in questi giorni abbiamo iniziato le corse prova sull’alta velocità Brescia Verona". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rfi: "In Lombardia già investiti 10 miliardi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trasporti, Rfi: "15 miliardi sulla Lombardia, dieci già spesi"Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato un investimento di 15 miliardi di euro sulla rete lombarda tra il 2022 e il 2026.

Leggi anche: Ferrovie, 1.300 cantieri in estate: piano da 11 miliardi per Rfi

Temi più discussi: Trasporti, Rfi: 15 miliardi sulla Lombardia, dieci già spesi; Con Rfi investimenti da oltre 15 miliardi per la rete in Lombardia; Rfi: In Lombardia già investiti 10 miliardi; Milano cambia volto (e binari): pronto il maxipiano da 15 miliardi per la rivoluzione ferroviaria lombarda.

Rfi, per Av Brescia-Verona al via i treni prova, l'attivazione a inizio 2027. L'ad Aldo Isi, 'per noi è un appuntamento storico' #ANSA x.com

Rfi: In Lombardia già investiti 10 miliardiRete Ferroviaria Italiana (RFI) ha messo in campo investimenti per 15 miliardi di euro in Lombardia per il periodo ... ilgiorno.it

RFI: Isi, programma condiviso con Regione Lombardia prevede per 2022-2026 investimenti per 15 mld(FERPRESS) – Roma, 8 GIU – La Lombardia ha davanti una delle più ampie stagioni di trasformazione della propria rete ferroviaria: 15 miliardi di euro di investimenti che Rete Ferroviaria Italiana (Gru ... ferpress.it