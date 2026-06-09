renzi pensa a gori e gabrielli per sfidare schlein e conte

Notizia in breve

Un esponente politico sta valutando candidati per sfidare le figure di Elly Schlein e Giuseppe Conte alle prossime elezioni. Tra i nomi presi in considerazione ci sono un sindaco e un ex capo dei vigili del fuoco. La strategia mira a rafforzare la presenza di un centro più articolato. La discussione si concentra sulle possibili alleanze e sui ruoli di questi candidati nel quadro politico attuale. La scelta sarà annunciata nei prossimi mesi.