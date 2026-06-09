Renzi pensa a Gori e Gabrielli per sfidare Schlein e Conte
Un esponente politico sta valutando candidati per sfidare le figure di Elly Schlein e Giuseppe Conte alle prossime elezioni. Tra i nomi presi in considerazione ci sono un sindaco e un ex capo dei vigili del fuoco. La strategia mira a rafforzare la presenza di un centro più articolato. La discussione si concentra sulle possibili alleanze e sui ruoli di questi candidati nel quadro politico attuale. La scelta sarà annunciata nei prossimi mesi.
Fa male Elly Schlein a non dare peso ai movimenti che si stanno determinando al centro. Forse dovrebbe guardare meglio dentro le novità, e con lo sguardo più lungo. L’uscita di Pina Picierno dal Pd tocca una corda sensibile in una parte dell’elettorato del partito, da lei giudicato troppo subalterno a Giuseppe Conte con tutto il corredo di ambiguità, specie sull’Ucraina, che questo comporta. L’associazione che Picierno ha lanciato, “Spazio Pubblico”, se la musica di Elly non cambia, potrebbe collocarsi fuori dai poli. In sintonia con il discorso che fanno Carlo Calenda e Luigi Marattin contro il bipopulismo: né con M5S né con la Lega. Non è un mistero che quest’area guardi ai movimenti in corso a destra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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