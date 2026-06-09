Regione e Fmi unite | accordo per 4 maxi show

È stato firmato un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Fondo Monetario Internazionale per organizzare quattro grandi eventi nel prossimo triennio. La collaborazione prevede la pianificazione di spettacoli di grande portata, con dettagli ancora da definire. La firma è avvenuta in una cerimonia ufficiale, senza ulteriori precisazioni sui contenuti o le date precise degli eventi.

Al via una nuova partnership triennale tra la Regione Emilia-Romagna e la Federazione Motociclistica Italiana (Fmi) per la promozione di quattro grandi eventi delle due ruote sul territorio: la nuova intesa, valida dal 2026 al 2028, è stato presentata dall’assessora regionale allo sport e turismo Roberta Frisoni (nella foto), e dal presidente della Federazione motociclistica italiana, Giovanni Copioli. Dopo il ‘Round Emilia-Romagna’ del Campionato Italiano Velocità all’Autodromo di Imola (celebrato il primo fine settimana di giugno), il cartellone di eventi prosegue l’11 luglio a Faenza con la ‘Night Race’ in notturna del Campionato Italiano Motocross Prestige. Il 25 e 26 luglio è in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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