Ravenna | nuovi presidi per orientare 1.000 studenti e famiglie

Notizia in breve

A Ravenna sono stati istituiti tre nuovi presidi nei distretti scolastici per assistere circa 1.000 studenti e le loro famiglie. Questi presidi offriranno supporto e orientamento nelle scelte formative e saranno dotati di strumenti specifici per facilitare l’accesso alle informazioni e alle opportunità educative. La presenza dei nuovi punti di riferimento mira a migliorare la comunicazione tra istituzioni scolastiche e famiglie, rendendo più agevoli i processi di orientamento e scelta delle scuole.