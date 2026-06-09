Ravenna | nuovi presidi per orientare 1.000 studenti e famiglie
A Ravenna sono stati istituiti tre nuovi presidi nei distretti scolastici per assistere circa 1.000 studenti e le loro famiglie. Questi presidi offriranno supporto e orientamento nelle scelte formative e saranno dotati di strumenti specifici per facilitare l’accesso alle informazioni e alle opportunità educative. La presenza dei nuovi punti di riferimento mira a migliorare la comunicazione tra istituzioni scolastiche e famiglie, rendendo più agevoli i processi di orientamento e scelta delle scuole.
? Punti chiave? In Breve La rete per il futuro dei giovani a Ravenna: parte il progetto per l’orientamento territoriale. Oltre mille studenti, famiglie e docenti saranno coinvolti nelle nuove iniziative per l’orientamento che partono dalla provincia di Ravenna per contrastare la dispersione scolastica. L’operazione, denominata Azioni orientative di rete per il territorio di Ravenna, punta a creare un sistema integrato di supporto attraverso tre presidi territoriali dedicati. Il progetto riceve il finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Programma FSE+ 2021–2027 e mira a offrire strumenti concreti per le scelte formative dei ragazzi. La presentazione ufficiale del piano è avvenuta ieri mattina presso la sede della Provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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