Sara Grilli ha vinto le elezioni a Viareggio con 160 voti di scarto, diventando la prima sindaca della città in ottant’anni di storia repubblicana. Al suo ingresso, cori da stadio hanno accompagnato la cerimonia di insediamento. La vittoria è stata accolta con entusiasmo dai sostenitori e rappresenta un risultato storico per la città. Non sono stati comunicati dettagli sul numero totale di votanti o sulle percentuali di affluenza.

di Alberto Celata Cori da stadio hanno accolto la nuova sindaca di Viareggio (la prima in ottant’anni di storia repubblicana), Sara Grilli. Appena raggiunge via Battisti, dove era il suo comitato elettorale, viene accolta da cori da stadio e portata in trionfo come un eroe sportivo che ha appena realizzato un’impresa. E un’impresa Sara Grilli l’ha compiuta davvero battendo la sua avversaria, Federica Maineri, per appena 160 voti: 50,32% dei consensi contro il 49,68%. Che sensazione prova ad essere la prima sindaca di Viareggio? "Una sensazione davvero indescrivibile. Per me è un onore essere la prima sindaca della mia città, dove sono nata, cresciuta, ho messo su famiglia e svolgo la mia professione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Qui Viareggio. Grilli vince per 160 voti: "Un successo di tutti"

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