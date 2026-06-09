quei vecchietti che partecipano ai mondiali

Tre calciatori parteciperanno per la sesta volta consecutiva alla Coppa del Mondo. Nessuno ci era mai riuscito prima. Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portogallo) e Guillermo Ochoa (Messico) sono pronti ad entrare nella storia dei Mondiali di calcio. Nessuno prima di loro infatti aveva mai disputato sei edizioni della Coppa del Mondo, per giunta consecutiva. L’edizione 2026, in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico regalerà questo storico record ai tre calciatori leggendari. La Pulce, CR7 e il numero uno messicano staccano nella speciale classifica Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon, Rafa Marquez e Antonio Carbajal. A prescindere da come vada il percorso nel torneo di Argentina, Portogallo e Messico, tutti e tre hanno un posto d’onore nella storia dei Mondiali e numeri alla mano lo conservano ancora per tanti decenni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Ci mancherà la Nazionale italiana ai Mondiali!

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Chi allena le nazionali che partecipano ai Mondiali 2026?Per i Mondiali del 2026 sono state qualificate 48 nazionali, ognuna guidata da un proprio allenatore.

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