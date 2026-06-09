Quasi 1,9 milioni di euro sono stati destinati dal Pnrr per la riqualificazione di 21 alloggi dell’insediamento di via XXV Aprile a Bardalone. L’intervento, realizzato dalla Spes, ha riguardato il miglioramento delle condizioni abitative. La presentazione ufficiale dell’intervento ha illustrato i dettagli del progetto, che ha comportato lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili. Il finanziamento mira a migliorare le condizioni di vita degli abitanti dell’area.

Presentato l’intervento attuato dalla Spes sull’insediamento di via XXV Aprile, a Bardalone. L’insediamento, che ospita 17 famiglie all’interno di 21 alloggi complessivi, è stato costruito circa 50 anni or sono e non aveva ricevuto lavori di manutenzione e cominciava ad avvertire il peso del tempo trascorso. "Con la riqualificazione energetica a La Macava – ha affermato il presidente della Spes, Riccardo Sensi – abbiamo ventuno alloggi popolari rinnovati grazie al Pnrr. I quattro edifici di edilizia residenziale pubblica situati nel comune di San Marcello Piteglio, hanno beneficiato di un importante intervento di riqualificazione energetica e architettonica, finanziato con 1.867.275,29 euro dal Fondo complementare del Pnrr - Programma ’Sicuro, verde e sociale’, nell’ambito della Missione 2 dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quasi 1,9 milioni dal Pnrr per le case Spes: riqualificati 21 alloggi

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