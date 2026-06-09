Una docente di italiano ha scritto una lettera riferendosi alla decisione di usare la sede dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali come struttura temporanea per accogliere gli studenti del Liceo Properzio. La stessa ha sottolineato che questa scelta è stata presentata come un’opportunità per il territorio. Sono stati già trasferiti circa 350 studenti.

"La decisione di destinare la sede dell’ Istituto Professionale per i Servizi Commerciali (IPSC) all’accoglienza temporanea degli studenti del Liceo Properzio è stata presentata come una grande opportunità per il territorio e, con entusiasmo, è stato già celebrato l’arrivo di 350 studenti. Eppure, mi colpisce un’assenza: quella dei miei studenti. I circa 100 ragazzi che frequentano l’IPSC sembrano essere scomparsi dal racconto biblico e pubblico della vicenda. Come se non esistessero. Come se il loro percorso scolastico, il loro legame con la scuola e con il territorio fossero un dettaglio marginale". Sono le parole della professoressa Claudia Melelli, docente di Italiano e Storia presso IPSC "M. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Properzio, ci siamo anche noi". Lettera della docente di italiano

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