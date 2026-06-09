Dodici studenti del liceo linguistico Alpi di Cesena partiranno per il loro primo soggiorno studio in Cina, a Changchun, dal 12 al 25 luglio 2026. Il viaggio prevede attività di formazione linguistica e culturale incentrate sulla lingua cinese come lingua straniera (FSL). L’iniziativa coinvolge studenti delle classi interessate e rappresenta il primo progetto di questo tipo realizzato dalla scuola. La partenza è prevista per metà luglio, con un soggiorno di circa due settimane.

Il liceo linguistico Alpi di Cesena annuncia la realizzazione del primo progetto di soggiorno studio con attività di FSL a Changchun (Cina) per 12 alunni volontariamente iscritti al progetto delle classi in oggetto, soggiorno che sarà effettuato presumibilmente dal 12 al 25 luglio 2026. Il progetto nasce dalla collaborazione avviata tra la nostra scuola e il dipartimento di lingua cinese per stranieri dell’ Università di Jilin, con sede appunto a ChangChun. Il progetto è stato realizzato grazie al lavoro del prof. Davide Latini, titolare dell’insegnamento di lingua e cultura cinese presso la nostra scuola, e alla mediazione della prof.ssa Lucia Gentili dell’Università Orientale di Napoli e della prof. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primo viaggio di studio in Cina per 12 studenti

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