La giunta ha approvato la convenzione per la gestione del nuovo canile e gattile comunale, che sarà aperto a breve in via Mesolino, nella prima parte di Cannucceto vicino alla Statale Adriatica. La struttura è in fase di completamento e sarà gestita dal Comune. Non sono stati comunicati i dettagli sulla data di inaugurazione. La struttura si trova in una zona residenziale e sarà dedicata all’accoglienza di animali abbandonati.

Presto aprirà il nuovo canile e gattile comunale. La giunta ha approvato la convenzione per la gestione della struttura che sarà inaugurata in via Mesolino, nella prima parte di Cannucceto vicina alla Statale Adriatica. L’affidamento è alla società Pietro Salerno, che ha realizzato il canile con un investimento privato a seguito di un bando. Nella struttura saranno accolti i cani senza padrone e i gatti in difficoltà. A breve saranno ultimati anche i lavori di una pensione turistica per cani. Al loro ingresso, i cani saranno sottoposti a visita sanitaria, sarà inoltre verificata la presenza del microchip e, se identificati, verranno avvertiti immediatamente i proprietari per ritirare l’animale nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presto l’apertura del nuovo canile e gattile comunale

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