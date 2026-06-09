premio rambaldi nuova edizione una dedica al maestro di et

È stata annunciata l’apertura delle iscrizioni per la nuova edizione del Premio Carlo Rambaldi, dedicato alla creatività e all’arte del noto maestro di effetti speciali. L’iniziativa è promossa dal Comune di Vigarano Mainarda, dalla Scuola Civica di Musica locale e da Theremin Srl Impresa Sociale. La manifestazione si propone di riconoscere e valorizzare talenti nel campo artistico e tecnologico legato alle opere di Rambaldi.

Un premio nel nome della creatività e dell’arte di Rambaldi. Il Comune di Vigarano Mainarda, la Scuola Civica di Musica di Vigarano Mainarda e Theremin Srl Impresa Sociale annunciano l’apertura delle iscrizioni alla nuova edizione del Premio Carlo Rambaldi. Dal 18 al 30 settembre 2026 la città natale del maestro degli effetti speciali ospiterà un festival diffuso dedicato al dialogo tra arte, cinema, musica e innovazione tecnologica. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e di una rete di partner quali Assonanza, AIdSM, il Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara e l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Il Premio Carlo Rambaldi, nato in occasione del centenario del grande artista, è oggi una piattaforma culturale che valorizza il talento emergente, promuove la ricerca tecnica e incoraggia la sperimentazione artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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