Sono Roberto Redi Pulci, autore del racconto ’Il sapore delle parole’, e Maria Orlandi, appena 11 anni, con ’Una lettura inaspettata’, i vincitori della prima edizione del Premio Letterario Heba, il concorso promosso da Auser Magliano con il patrocinio e il sostegno del Comune. L’iniziativa, dedicata al tema ’Divorato. Il gusto per il cibo incontra la lettura’, ha raccolto una partecipazione significativa, con circa cento racconti arrivati da tutta Italia. Un risultato che conferma l’interesse suscitato da questa nuova proposta culturale, nata per valorizzare la scrittura creativa e il piacere della lettura. Il concorso era suddiviso in due sezioni: una rivolta agli autori maggiorenni provenienti da tutto il Paese e una riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio grossetano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio letterario ’Heba’. Cento racconti in gara. Pulci e Orlandi sul podio

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