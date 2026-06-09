Pokémon | 30 anni di artwork unici! | un viaggio storico e artistico mai realizzato prima a Bergamo

A Bergamo si tiene un evento internazionale dedicato ai 30 anni di artwork di Pokémon. L’esposizione presenta oltre 200 pezzi tra disegni, illustrazioni e concept art, alcuni inediti. L’allestimento copre l’evoluzione artistica della serie, dal primo disegno fino alle ultime creazioni. L’evento, aperto al pubblico, si svolge in un grande spazio espositivo nel centro della città. La mostra rimarrà aperta per un mese, attirando appassionati e visitatori da diverse nazioni.

Approda a Bergamo un evento espositivo di rilievo internazionale, che farà della città il centro del panorama culturale pop. Per la prima volta, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (TCG) viene celebrato non solo come fenomeno globale, ma come un vero e proprio archivio storico e artistico d’avanguardia. Un’esposizione originale presentata da Mirmex Collectibles mai realizzata prima in Italia attraverso 30 anni di artwork Pokémon leggendari, con le mitiche carte autografate dai disegnatori più celebri. La mostra “ Pokémon: 30 anni di artwork unici! ” è un’indagine completa sull’evoluzione grafica della saga, allestita negli spazi del Mirmex Store di via Bianzana 19 a Bergamo: è aperta al pubblico il sabato e la domenica dal 13 giugno a domenica 5 luglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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