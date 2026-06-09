Po di Volano tempi rispettati Il ponte sarà riaperto il 15 giugno

Il nuovo ponte sul Po di Volano sarà riaperto il 15 giugno, rispettando i tempi previsti dalla Provincia di Ferrara. La riapertura è prevista per lunedì prossimo, dopo aver completato le procedure di fine lavori.

La Provincia di Ferrara ha mantenuto la promessa e lunedì prossimo ci sarà la riapertura del nuovo ponte sul Po di Volano. In una nota si precisa che "come annunciato lo scorso 26 maggio, sono confermate le prove di carico statico sulla campata centrale del nuovo ponte sul Po di Volano, lungo la Strada Provinciale 54, in programma per domani". Dal giorno successivo, giovedì, le lavorazioni proseguono con la posa in opera delle barriere laterali di sicurezza. Operazione che proseguirà fino alla prima parte di lunedì prossimo". Poi la Provincia precisa che sempre lunedì prossimo, sulla base degli esiti favorevoli delle prove eseguite di collaudo statico e del controllo documentale delle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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