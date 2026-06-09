pirelli cinesi in guerra contro il golden power

Un'azienda cinese ha avviato un ricorso contro le restrizioni imposte dal governo italiano sul controllo di Pirelli, sostenendo che queste limitano le sue operazioni. La disputa riguarda le norme sul Golden Power, che impediscono a investitori stranieri di acquisire quote significative senza autorizzazione. L'azienda cinese ha presentato il ricorso in tribunale, chiedendo l’annullamento delle restrizioni. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra Roma e Pechino legate agli investimenti stranieri.

L'asse tra Roma è Pechino si sposta in tribunale e. Al centro della contesa c'è di nuovo Pirelli. I soci cinesi del gruppo della Bicocca, ovvero China National Tire & Rubber Corporation (Cnrc) e Marco Polo International Italy, le braccia operative del colosso statale Sinochem, hanno depositato ieri due ricorsi distinti (ma identici) al Tar del Lazio. L'obiettivo è chiaro: azzerare il decreto del Consiglio dei ministri del 10 aprile scorso, con cui il governo ha blindato l'azienda, considerata strategica sul piano industriale e tecnologico, attraverso lo scudo del Golden Power. Per Sinochem, che controlla il 34,1% delle quote, quel provvedimento è visto solo come un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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