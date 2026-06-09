Pinerolo | apre la nuova BiblioRaga polo per giovani a Villa Prever
A Pinerolo è stata inaugurata la nuova BiblioRaga, un centro dedicato ai giovani presso Villa Prever. La struttura si rivolge a bambini e ragazzi tra 0 e 14 anni, offrendo spazi dedicati e servizi pensati per le famiglie con neonati. Sono stati allestiti aree di lettura, laboratori e attività educative specifiche per questa fascia di età, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei giovani utenti.
? Domande chiave? In Breve Pinerolo inaugura la nuova BiblioRaga nel parco di Villa Prever: nasce un polo per i giovani. La città di Pinerolo ha inaugurato venerdì 5 giugno la nuova BiblioRaga, la sezione dedicata ai bambini e agli adolescenti dalla fascia d’età 0-14 anni della Biblioteca Civica Alliaudi. Situata nel basso fabbricato adiacente a Villa Prever, questa nuova struttura rappresenta il primo tassello fondamentale per la creazione di un polo culturale rivolto ai giovani tra i 0 e i 19 anni. Il progetto nasce per rispondere alle necessità di un’utenza in crescita, superando i limiti della precedente sede di Corso Piave. Attiva fin dagli anni Ottanta, quella vecchia biblioteca risultava ormai insufficiente per il numero di ragazzi che frequentano il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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A Pinerolo una nuova biblioteca ragazzi intitolata alla fisica Giustina Baroni La nuova BiblioRaga di Pinerolo, biblioteca dedicata ai bambini e ai ragazzi fino a 14 anni, apre venerdì 5 giugno 2026 alle 16:30 nel Parco di Villa Prever, in viale della Rimembranz facebook
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