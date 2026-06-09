Pinerolo | apre la nuova BiblioRaga polo per giovani a Villa Prever

Notizia in breve

A Pinerolo è stata inaugurata la nuova BiblioRaga, un centro dedicato ai giovani presso Villa Prever. La struttura si rivolge a bambini e ragazzi tra 0 e 14 anni, offrendo spazi dedicati e servizi pensati per le famiglie con neonati. Sono stati allestiti aree di lettura, laboratori e attività educative specifiche per questa fascia di età, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei giovani utenti.