Pina Bausch sosteneva che la danza deve andare oltre la tecnica e la routine, affermando che deve avere un fondamento diverso. La coreografa tedesca, nota per aver rivoluzionato il teatro-danza, ha sempre sottolineato l'importanza di un approccio artistico che unisce espressione e significato. La sua visione ha influenzato molte generazioni di artisti, rendendo la danza un mezzo di comunicazione più profondo e personale.

"Danzare deve avere un fondamento diverso dalla pura tecnica e dalla routine" così scriveva Pina Bausch. Considerata un pilastro del Tanztheater, il linguaggio ibrido tra danza e teatro che ha reso celebre la coreografa tedesca. Dopo Pina nulla è più stato come prima. Al Lac di Lugano per l’ultima volta in scena "Kontakthof –’78 di Pina Bausch Meryl Tankard", spettacolo interpretato dai danzatori dell’edizione originale del 1978 che hanno vissuto e creato l’opera accanto a Pina. La ‘madre del teatro-danza’, immaginava spesso di vedere la sua compagnia danzare ‘Kontakthof’ in età avanzata. La coreografa australiana Meryl Tankard, tra le protagoniste centrali della versione originale,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pina Bausch. Se la danza diventa arte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La danza che si trasforma e Pina Bausch - Fare Parole di Lorena Ercolani

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pesaro danza: la città si trasforma in un palcoscenico per Pina Bausch

Il Pina Bausch Lab per la prima volta a Palermo: corso di danza con Emily Castelli al Centro di formazione Platz 14Per la prima volta a Palermo, si tiene il Pina Bausch Lab, un laboratorio di formazione dedicato alla danza organizzato dall’Associazione “Ditirammu.

Temi più discussi: Pina Bausch. Se la danza diventa arte; Festival, tra scena popolare e nostalgia di Pina Bausch; Bausch, nei corpi e nei sentimenti; Da Hofesh Shechter a Pina Bausch, l’estate internazionale di Orsolina28.

Sulle note di The Fairy Queen di Henry Purcell, un uomo tenta disperatamente di sgombrare il loro cammino. La stessa Pina Bausch è in scena nel suo ruolo originale. Café Müller è un’opera sulla memoria del corpo, sull’incomunicabilità e sull’impossibilità d x.com

Pina Bausch. Se la danza diventa arteDanzare deve avere un fondamento diverso dalla pura tecnica e dalla routine così scriveva Pina Bausch. Considerata un pilastro del Tanztheater, il linguaggio ibrido tra danza e teatro che ha reso ... ilgiorno.it

Soul Flora - Trust e stato creato dal duo artistico olandese Studio Giftig, situato in Lenneper Straße 28 a Wuppertal, Germania. reddit

A proposito di Pina BauschGiornalista, vive a Genova. Ha lavorato per Avvenire, Repubblica e per Il Secolo XIX. Collabora con le testate Credere e Jesus dei Periodici San Paolo. Per Ensemble Edizioni ha pubblicato la raccolta ... ilpost.it