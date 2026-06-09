I piccoli comuni e le aree interne hanno bisogno di fondi per gli impianti sportivi. La questione riguarda territori montani e zone rurali che, secondo quanto dichiarato, costituiscono l’essenza della regione. Non sono stati specificati importi o fonti di finanziamento, ma si sottolinea l’importanza di sostenere queste aree. La richiesta si inserisce in un discorso più ampio sulla tutela e lo sviluppo di queste comunità, spesso trascurate.

"I piccoli Comuni, le aree interne e i territori montani rappresentano l’anima della nostra regione e non possono essere lasciati indietro. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione alla Giunta regionale a tutela delle amministrazioni locali con meno di 5.000 abitanti che rischiano di essere escluse dall’avviso nazionale ‘ Sport e Periferie 2026 ’." È quanto dichiarano i consiglieri regionali Nilo Arcudi (Umbria civica) e Andrea Romizi (Forza Italia), per "accendere i riflettori sui vincoli del bando nazionale per la riqualificazione, l’adeguamento e l’efficientamento degli impianti sportivi ". "Le regole previste dall’avviso – spiegano i consiglieri – consentono la partecipazione diretta solo ai Comuni con popolazione superiore a 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piccoli comuni: servono fondi per impianti sportivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inaugurazione Ciclodromo Comune di Porto Sant'Elpidio puntata n 302 A Ruota Libera 27 3 26

Notizie e thread social correlati

"Oltre 269 mila euro ai comuni di Dorio e Cassina Valsassina per gli impianti sportivi”La Regione Lombardia ha approvato un aumento di oltre 3,1 milioni di euro per il bando Impianti sportivi 2025, portando la dotazione complessiva a...

Regione Lazio, oltre 27 milioni per opere pubbliche nei Comuni: strade, piazze, scuole e impianti sportiviLa regione Lazio ha stanziato più di 27 milioni di euro destinati a lavori pubblici nei Comuni.

Temi più discussi: Piccoli comuni: servono fondi per impianti sportivi; I fondi nazionali sullo sport escludono le associazioni e i comuni sotto i 5mila abitanti: serve un bando regionale; Dal 31 maggio all’8 giugno torna Voler Bene all’Italia, la campagna di Legambiente dedicata ai piccoli comuni e ai territori marginali e montani del Belpaese; PalaMarchiselli, dietrofront a Barletta: i fondi non ci sono, il Comune punta al bando statale.

L'Ance dice sì al ddl casa Ma servono le risorse Marco Bertuzzo, presidente @AnceFVG: La Regione ha distribuito fondi a molti comuni, alle Ater e agli Edr ma adesso è necessario mettere a terra queste risorse via @messveneto x.com

I fondi nazionali sullo sport escludono le associazioni e i comuni sotto i 5mila abitanti: serve un bando regionaleI consiglieri regionali Nilo Arcudi (Tp-Uc) e Andrea Romizi (FI), per accendere i riflettori sui vincoli del bando nazionale per la riqualificazione, l'adeguamento e l'efficientamento degli impianti ... perugiatoday.it

I piccoli Comuni al governo: 'Servono più fondi e personale'Rafforzare in modo stabile il Fondo per i piccoli Comuni e intervenire sull'emergenza personale. È la richiesta che l'Anci porterà al Governo con un documento annunciato dal presidente Gaetano ... ansa.it