I giardini di Cioch sono stati riqualificati con nuovi arredi, illuminazione e piantumazioni di alberi. La riqualificazione ha portato a un miglioramento estetico e funzionale dello spazio pubblico, rendendolo più verde e più accogliente rispetto al passato. La modifica ha interessato l’area di Piazza Aldo Moro, che ora presenta un aspetto più curato e vivace, con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente e offrire un miglior punto di ritrovo per i cittadini.

Il profumo e i colori dell’estate ai giardini di Cioch, tra nuovi arredi, illuminazione e alberi. Più bella, più verde e decisamente più accogliente. Piazza Aldo Moro, uno dei cuori pulsanti del capoluogo ha ufficialmente completato la sua metamorfosi. E’ tempo dell’attestazione della conclusione formale del cantiere di riqualificazione. Il Comune di Bondeno ha infatti approvato il certificato di regolare esecuzione che mette la parola "fine" ai lavori, restituendo al centro storico uno spazio urbano profondamente rinnovato nel segno del decoro e della sicurezza. L’intervento ha radici profonde e ha richiesto un investimento complessivo importante, pari a 330.000 euro. Un’operazione virtuosa che l’amministrazione comunale è riuscita a realizzare grazie a un gioco di squadra, dato che circa il 60% dell’importo, corrispondente a 199. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Aldo Moro ha cambiato volto: "Giardini di ’Cioch’ riqualificati"

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