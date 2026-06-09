pescia fiorentina cambia look inaugurata la nuova piazza

È stata inaugurata la nuova piazza di Pescia Fiorentina, con la partecipazione di molti cittadini. La ristrutturazione ha portato a un cambiamento dell’aspetto dell’area pubblica. L’evento ha coinvolto un ampio pubblico, che ha assistito alla cerimonia di apertura. La piazza rinnovata si presenta con nuove pavimentazioni e arredi, senza ulteriori dettagli sui lavori eseguiti. L’inaugurazione si è svolta con la presenza di rappresentanti locali e cittadini.

Tantissimi cittadini hanno partecipato all’inaugurazione della nuova piazza di Pescia Fiorentina. Le operazioni sostenute dall’ Amministrazione comunale di Capalbio hanno portato al ripristino funzionale e strutturale della viabilità, con il rifacimento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche e del collegamento con la nuova area di sosta. Le operazioni hanno portato al rifacimento, con l’utilizzo di materiali a basso impatto, della pavimentazione che circonda la piazza, alla piantumazione del verde (con rinnovo del manto erboso, delle aiuole e delle fioriere), alla regimazione delle acque, al recupero di una fontana risalente alla riforma fondiaria, al rinnovamento della segnaletica orizzontale e verticale e all’installazione delle telecamere utili al monitoraggio della viabilità e al miglioramento della sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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