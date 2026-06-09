Il sindaco di Pesaro ha confermato la nomina di Stefano Falcioni come presidente di Pesaro Parcheggi, azienda partecipata dal Comune. La decisione è stata contestata da una consigliera di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato come Falcioni possa mancare di esperienza. La questione ha generato un dibattito interno sulla scelta, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Il sindaco Andrea Biancani difende l’opportunità della nomina di Stefano Falcioni a presidente di Pesaro Parcheggi, azienda partecipata del Comune, messa in dubbio dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Serena Boresta. Al netto delle opinioni differenti di sindaco e Boresta, va detto che la nomina di Falcioni è legittima. Però, secondo la consigliera, alla guida di Pesaro Parcheggi sarebbe dovuto restare il past president Antonello Delle Noci. Perché? "Vista la fame di parcheggi – ha spiegato Boresta con l’interrogazione discussa ieri in Consiglio – la partecipata di via della Vittoria ha una rilevanza strategica nella gestione delle aree di sosta a pagamento e lo è anche per gli introiti che genera a beneficio di investimenti per il miglioramento del servizio: parliamo di circa 500mila euro di utili nel 2025,2024 e nel 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesaro Parcheggi, scontro sulle nomine: "A Falcioni manca l’esperienza"

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