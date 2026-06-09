Perù 400mila voti in bilico | 1.500 verbali bloccano il ballottaggio
In Perù, il ballottaggio è stato bloccato a causa di oltre 1.500 verbali impugnati, che rappresentano circa 400mila voti. La maggior parte delle contestazioni, circa il 60%, riguarda la regione di Lima. Gli errori materiali riscontrati nei verbali hanno portato all'impugnazione di questi documenti, impedendo temporaneamente lo svolgimento regolare del secondo turno elettorale. La situazione ha creato un blocco nel processo di scrutinio e di validazione dei risultati.
? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica del Perù si ferma mentre le elezioni restano bloccate da migliaia di verbali contestati. Fonte Eurostat? Oltre 1.500 verbali contestati bloccano il verdetto del ballottaggio presidenziale in Perù. Almeno 1.517 verbali elettorali sono stati ufficialmente contestati dopo il ballottaggio del 7 giugno, rendendo incerta la proclamazione del nuovo capo dello Stato tra Keiko Fujimori e Roberto Sánchez. Questa massa di documenti contestati rappresenta l’ 1,61% del totale dei verbali, lasciando circa 400 mila voti in attesa di un conteggio che sia definitivo e legalmente inattaccabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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