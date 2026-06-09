Perù 400mila voti in bilico | 1.500 verbali bloccano il ballottaggio

Notizia in breve

In Perù, il ballottaggio è stato bloccato a causa di oltre 1.500 verbali impugnati, che rappresentano circa 400mila voti. La maggior parte delle contestazioni, circa il 60%, riguarda la regione di Lima. Gli errori materiali riscontrati nei verbali hanno portato all'impugnazione di questi documenti, impedendo temporaneamente lo svolgimento regolare del secondo turno elettorale. La situazione ha creato un blocco nel processo di scrutinio e di validazione dei risultati.