Le forze dell'ordine hanno perquisito l'abitazione e l'ufficio di un consulente coinvolto in un procedimento per bancarotta. L'operazione si è svolta prima dell'udienza imminente in Corte d’Assise, dove è imputato un uomo accusato di reati finanziari. La perquisizione ha portato al sequestro di documenti e dispositivi elettronici. La vicenda riguarda una procedura giudiziaria che vede coinvolto anche un imputato principale, con un’udienza prevista a breve.

Alla vigilia del ‘giorno del giudizio’ per Louis Dassilva, imputato in Corte d’Assise per l’omicidio di Pierina Paganelli con sentenza attesa per oggi, il delitto di via del Ciclamino ieri ha visto un altro, ennesimo, filone d’inchiesta parallela svilupparsi e interessare direttamente il consulente Davide Barzan. Barzan, esponente del pool difensivo di Manuela Bianchi (nuora della vittima ed ex amante di Dassilva, nonché indagata per favoreggiamento), è stato destinatario ieri mattina di una perquisizione effettuata nella sua casa e ufficio di Riccione dalla Guardia di Finanza su disposizione della procura di Bergamo, che sta conducendo un’indagine per bancarotta fraudolenta di una società orbica per un ammontare complessivo di un milione di euro circa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perquisiti casa e ufficio di Barzan. Consulente nei guai per bancarotta

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