Pérez-Reverte | tra guerra e miti nell’Egeo il nuovo romanzo

Nel nuovo romanzo, un marinaio spagnolo riceve l’incarico di compiere una missione segreta nell’Egeo. Il testo esplora anche come due avversari politici possano conservare un rapporto di amicizia nonostante le differenze. La narrazione si concentra su eventi e relazioni tra personaggi coinvolti in situazioni di tensione e cooperazione, senza entrare nei dettagli delle motivazioni o delle conseguenze. La trama si sviluppa attraverso azioni e dialoghi tra i protagonisti, mantenendo un tono diretto e realistico.

? Domande chiave? In Breve L’Egeo come palcoscenico di miti e di guerra nel nuovo romanzo di Pérez-Reverte. Arturo Pérez-Reverte riporta l’azione narrativa tra le acque dell’Egeo con il suo nuovo libro intitolato L’Isola della donna addormentata. La trama si sviluppa attorno a eventi storici documentati nel 1937, quando le tensioni della guerra civile spagnola raggiungono anche le coste greche. Il racconto intreccia la figura di un marinaio spagnolo, Miguel Jordán Kyriazis, con le dinamiche di un conflitto che non conosce tregua. Il protagonista, un uomo che parla la lingua greca, arriva nell’isola di Gynaíka Koimisméni dopo essere stato coinvolto nelle lotte tra nazionalisti e repubblicani. Egli assume il comando della mototorpediniera Lupa con un compito specifico affidatogli dai franchisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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