Se Oliver Glasner diventerà allenatore del Milan, la prima richiesta di mercato sarà per Jean-Philippe Matetà. Lo rivela un esperto di calcio, che aggiunge come il giocatore sia seguito da tempo dal tecnico. Non ci sono conferme ufficiali, ma si fa il nome di Matetà tra le possibili operazioni di mercato in caso di arrivo di Glasner sulla panchina rossonera.

Se Oliver Glasner siederà sulla panchina del Milan, la sua prima telefonata di mercato sarà per Jean-Philippe Matetà. Lo rivela Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube, svelando un retroscena che rimette al centro dell’attenzione il centravanti francese, a lungo fermo per un problema al ginocchio e ora tornato disponibile: “Glasner vuole ripartire da Matetà, lo ha seguito, ha visto le sue tribolazioni per il ginocchio, il ginocchio è guarito ed è stato convocato con la nazionale francese, quindi daremo un’occhiata particolare a Matetà.” Un attaccante che piaceva anche ad Allegri. La storia di Matetà al Milan è più intricata di quanto sembri. Pellegatti ricorda che il centravanti francese era finito nel mirino anche di Massimiliano Allegri: “Giocatore che non dobbiamo dimenticare sarebbe piaciuto anche ad Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Pellegatti rivela: “La prima richiesta di Glasner al Milan sarebbe Matetà, lo segue da tempo”

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