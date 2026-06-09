L’elezione del nuovo segretario provinciale del Pd si terrà venerdì 12 giugno al cinema teatro Giovanni Branca di Sant’Angelo in Lizzola-Vallefoglia. Marco Perugini è stato indicato come candidato unico e la sua scelta è stata definita “unitaria” dal partito. Il segretario uscente ha commentato che si apre una “fase nuova” per il partito a livello locale.

L’elezione del nuovo segretario provinciale del Pd, Marco Perugini, sarà ufficializzata nell’assemblea congressuale di venerdì 12 giugno, che si terrà al cinema teatro Giovanni Branca di Sant’Angelo in Lizzola-Vallefoglia. "Una scelta unitaria – commenta l’ex presidente della Regione Luca Ceriscioli – a cui si è arrivati dopo aver valutato diversi nomi. Abbiamo scelto una figura che ha l’esperienza per svolgere bene il mandato, ma abbastanza giovane per aprire una fase nuova di cui nel Pd c’è un gran bisogno". E’ dalla provincia di Pesaro e Urbino che parte quel rinnovamento che in tanti sollecitano a tutti i livelli. "Abbiamo fatto bene a chiedere il congresso a dicembre – prosegue Ceriscioli – e oggi, anche dopo la forte sconfitta elettorale delle recenti amministrative, possiamo ripartire e guardare avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pd a congresso per il segretario. Marco Perugini “scelta unitaria“. Ceriscioli: "Apre una fase nuova"

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