passione tartufi via allo stage addestra cani

Nel Parco delle Groane è iniziato uno stage dedicato alla formazione di cani per la ricerca del tartufo, attività riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco nel 2021. L’iniziativa mira a insegnare ai cani a localizzare i tartufi, coinvolgendo appassionati e professionisti. Il corso si svolge all’interno dell’area protetta e si concentra su tecniche di addestramento e riconoscimento degli odori specifici. È prevista una durata di diverse settimane.

Attività riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco nel 2021, la " cerca del tartufo " arriva nel Parco delle Groane. È qui che, il 13 e 14 giugno, si svolgerà uno stage cinofilo intensivo dedicato proprio all’avviamento dei cani (e dei loro conduttori) alla ricerca del tartufo. Il corso è aperto ai cani di qualsiasi razza e ai meticci. Unirà teoria e pratica con sessioni sul campo e sarà condotto da Francesco Laurenzi (noto sui social come “Alvin Tartufi Truffles”, uno dei pochi tartufai residenti in Milano città), educatore cinofilo Fisc (Federazione internazionale sport cinofili) di terzo livello, giornalista e divulgatore del tartufo. "Negli ultimi anni, la ricerca olfattiva è diventata una delle attività cinofile più richieste e apprezzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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