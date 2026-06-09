Luca Parmitano, astronauta siciliano, ha raccontato all'ASI che durante il suo primo viaggio nello spazio a bordo di una Soyuz si rese necessario adattare la tuta spaziale alla sua corporatura. La modifica fu richiesta per garantire la sicurezza e il comfort durante la missione. Parmitano, noto per le sue imprese, si prepara ora per una nuova missione verso la Luna. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o gli obiettivi specifici del prossimo volo.

AGI – Raccontano all’ ASI che quando Luca Parmitano andò per la prima volta nello Spazio a bordo di una Soyuz dovettero adattare la tuta spaziale alla sua corporatura anomala per un astronauta. La sua altezza - 1,95 metri – ha costretto l’ Agenzia spaziale a risolvere numerosi problemi e incrociare le dita al suo rientro a terra. Il contraccolpo, raccontano, è stato talmente forte che è stato come andare a sbattere con l’auto contro un muro. Adesso, a quasi 50 anni – è nato il 27 settembre 1976 a Paternò, Catania – è pronto a salire su Artemis III per il suo terzo volo spaziale. Selezionato dall' Esa nel 2009, ha inizialmente ricoperto il ruolo di ingegnere di volo nella prima missione di lunga durata dell' Agenzia Spaziale Italiana ( ASI ) nella Stazione Spaziale Internazionale, lanciata a bordo di una Soyuz da Baikonur nel 2013. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Parmitano, il gigante siciliano in volo verso la Luna

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