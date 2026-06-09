All’interno di un istituto scolastico di Sarzana, un progetto di alternanza scuola-lavoro è stato convertito in un'iniziativa concreta per migliorare la raccolta differenziata. La scuola ha avviato un percorso di educazione ambientale, coinvolgendo studenti in attività pratiche per promuovere pratiche di riciclo e separazione dei rifiuti. L’obiettivo è rendere più efficace la gestione dei materiali riciclabili all’interno dell’edificio scolastico.

L’ istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana punta sull’ educazione ambientale trasformando un percorso di Pcto in un progetto concreto per migliorare la raccolta differenziata all’interno della scuola. Protagoniste dell’iniziativa sono state le classi 4L Turistico, 5B Afm, 5F e 5G agrario che hanno collaborato con Acam Ambiente per ripensare il sistema interno di conferimento dei rifiuti. Gli studenti sono stati seguiti dalle docenti Valentina Malfanti, della commissione ambiente e Sara Baronti, con l’approvazione del collegio docenti e del dirigente Generoso Cardinale. Il percorso è partito dall’analisi della situazione esistente. I ragazzi hanno monitorato le modalità di raccolta in uso, individuando criticità e possibili miglioramenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Parentucelli-Arzelà, tiene banco la differenziata dentro la scuola

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