Il Papa ha sottolineato che la dignità umana deve essere il principio guida nella creazione delle leggi. Ha posto domande su come la maggioranza possa violare i diritti fondamentali di un individuo e su quali limiti debbano essere imposti alle nuove tecnologie biomediche. Le sue parole arrivano durante un intervento al Congresso, evidenziando l'importanza di rispettare i diritti umani nel progresso legislativo e tecnologico.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica dello 0,3% richiede leggi che tutelino la dignità umana come guida. Fonte Eurostat? Il richiamo di Salamanca al Congresso dei deputati di Madrid: la dignità umana come limite al potere legislativo. Il Pontefice ha pronunciato questa mattina un discorso fondamentale davanti al Congresso dei deputati a Madrid, richiamando la responsabilità morale di chi governa. Durante l’intervento nell’Emiciclo, il messaggio si è concentrato sulla necessità di fondare la convivenza sociale sul riconoscimento della dimensione religiosa dell’essere umano. Il Pontefice ha sottolineato come la libertà contemporanea debba rispettare e proteggere giuridicamente tale aspetto della persona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La crítica del Papa León XIV al aborto y la eutanasia en el Parlamento español

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