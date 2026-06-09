Palermo accelera sull' elettrico | perché le immatricolazioni delle auto sono esplose nel 2026

Le immatricolazioni di auto elettriche a Palermo sono aumentate significativamente nel 2026. Le strade della città vedono un numero crescente di veicoli a zero emissioni rispetto agli anni precedenti. Questa crescita si riflette anche nelle concessionarie e nei concessionari locali, dove si registra una maggiore richiesta di vetture elettriche. La tendenza evidenzia un cambiamento nel mercato automobilistico e una maggiore attenzione all’ambiente tra i residenti.

Basta guardarsi un po’ intorno per strada per accorgersene: a Palermo ci sono sempre più auto elettriche. E a confermarlo sono anche i dati estratti dal Portale dell’automobilista, piattaforma del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ed elaborati da Dossier, la sezione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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