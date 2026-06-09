Il Comune di Cento ha affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza durante la fase di progettazione dell’intervento di adeguamento normativo del Palazzo del Governatore e del completamento della Galleria d’Arte Moderna.

Il Comune di Cento ha affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all’intervento di adeguamento normativo del Palazzo del Governatore e completamento della Gam, la Galleria d’Arte Moderna. L’obiettivo è predisporre la documentazione necessaria per partecipare al bando dell’otto per mille statale destinato alla conservazione dei beni culturali. L’opera, già approvata in linea tecnica nel 2024 con un quadro economico complessivo di 1,039 milioni di euro, necessita infatti di una progettazione esecutiva per poter accedere ai finanziamenti. Rilevato che a causa dei numerosi adempimenti a cui l’Ente è tenuto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Governatore, affidato il progetto per adeguarlo alle norme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Verona, avanti per il nuovo stadio: progetto affidato allo studio GenslerIl club ha comunicato di aver affidato allo studio Gensler la progettazione del nuovo stadio, che sarà costruito nell’area dell’attuale impianto.

Museo di Storia Naturale, primo sopralluogo a Palazzo del GovernatoreÈ stato effettuato il primo sopralluogo presso il Palazzo del Governatore da parte del nuovo comitato incaricato di decidere il destino del Museo di...