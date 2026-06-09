Il reparto ospedaliero riceverà 10 milioni di euro per aggiornare le apparecchiature e ridurre le liste d’attesa. Si prevede l’introduzione di nuove tecnologie, tra cui sistemi di intelligenza artificiale, per velocizzare i tempi di esecuzione degli esami. Entro il 2026 arriveranno nuovi macchinari, tra cui apparecchiature diagnostiche avanzate. Non sono stati forniti dettagli specifici sui modelli di tecnologia che verranno adottati o sui tempi di implementazione.

? Domande chiave? In Breve Investimenti da 10 milioni all’ospedale di Città di Castello: la Presidente Proietti punta sulla tecnologia per l’assistenza. La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha visitato lunedì 8 giugno l’ospedale di Città di Castello per avviare un piano di investimenti da circa 10 milioni di euro volto a rinnovare il parco tecnologico della struttura. L’obiettivo principale di questo programma organico è l’abbattimento delle liste d’attesa e la creazione di percorsi di cura più umani per i cittadini. Durante il sopralluogo istituzionale, la Governatrice ha analizzato l’ammodernamento digitale del presidio e ha verificato i progressi del Polo di orientamento e di ascolto locale oncologico, attivo da febbraio scorso per supportare i pazienti con diagnosi sospette o confermate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale Tifernate: 10 milioni per tecnologia e meno liste d’attesa

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Argomenti più discussi: Maxi piano da 10 milioni per ospedale tifernate, sopralluogo della presidente Proietti; Nuovi impianti tecnologici e digitali. Così l’ospedale abbatte le liste; Sanità, investimenti e futuro; Ammodernamento tecnologico e nuovi servizi oncologici al Presidio di Città di Castello.

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