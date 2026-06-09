Oroscopo di oggi 9 giugno 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Oggi, per l'Ariete, si consiglia di evitare decisioni affrettate e di mantenere la calma. La giornata potrebbe portare qualche tensione, ma con attenzione si possono evitare complicazioni. Nessun altro dettaglio specifico è fornito riguardo agli altri segni o alle previsioni.

A cura di Barbanera Aggiornato il 9 giugno 2026 Ariete. 213 – 204 La Luna approda nel nostro cielo e ci sorride. Dal lavoro alla carriera, tutto va nella direzione desiderata, grazie anche a una serietà che dà fiducia. Belle novità relative a un convegno, un corso di formazione. Un intervento improvvisato riceve apprezzamenti. Toro. 214 – 205 Clima incolore, ma tranquillo. Possiamo dargli una pennellata di rosa, tuffandoci tra le braccia della famiglia, oggi particolarmente accogliente. A sorpresa un tenero messaggio da chi amiamo. Accontentiamoci, anche se avremmo preferito stara vicini. Gemelli. 215 – 216 Oggi la Luna di Fuoco in sestile ci spalanca nuove prospettive. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo Giugno 2026 Previsioni Dettagliate di Branko per Tutti i Segni Zodiacali

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