Oro tra le vigne | il tesoro di Teodorico riaccende la storia
Un medaglione d'oro è stato rinvenuto tra le vigne, riaccendendo l'interesse sulla presenza di un tesoro legato a Teodorico. Si ipotizza che il manufatto fosse stato nascosto da un proprietario che avrebbe rischiato la vita per proteggerlo. La scoperta ha attirato l'attenzione di archeologi e storici, che stanno analizzando il reperto e cercando di ricostruire la storia dietro il suo nascondiglio. La zona coinvolta si trova in un'area con radici storiche legate a epoche antiche.
Perché un prezioso medaglione d'oro è stato nascosto tra le vigne? Chi era il proprietario che rischiò la vita per proteggere l'oro? Come è stato possibile cancellare la memoria del regno di Teodorico? Dove si trovano le tracce delle antiche famiglie visigote nella nostra regione??? In Breve Ritrovamento del solidus triplice a Morro d'Alba nel 1894 durante l'aratura. Il collezionista Francesco Gnecchi descrisse il pezzo nella Rivista Italiana di Numismatica d . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Il Tesoro dei Faraoni: la collana delle mosche d’oro che nasconde la storia della regina guerriera AhhotepIn Italia, il Tesoro dei Faraoni include una collana composta da mosche d’oro, appartenente alla regina guerriera Ahhotep.
Assisi, il Calendimaggio riaccende la storia tra riti e corteiA Assisi, il tradizionale Calendimaggio si è svolto con scontri tra le diverse fazioni che rappresentano riti antichi e storie di amori proibiti.
Si parla di: Vino ticinese: tra vite, tradizione, cultura vissuta e territorio - Racconti di vite. Storie svizzere da gustare - Play RSI; Serie B: Il tennis altoatesino vive un momento d’oro.