Oro tra le vigne | il tesoro di Teodorico riaccende la storia

Notizia in breve

Un medaglione d'oro è stato rinvenuto tra le vigne, riaccendendo l'interesse sulla presenza di un tesoro legato a Teodorico. Si ipotizza che il manufatto fosse stato nascosto da un proprietario che avrebbe rischiato la vita per proteggerlo. La scoperta ha attirato l'attenzione di archeologi e storici, che stanno analizzando il reperto e cercando di ricostruire la storia dietro il suo nascondiglio. La zona coinvolta si trova in un'area con radici storiche legate a epoche antiche.