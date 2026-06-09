ordinanza del sindaco

Il sindaco di Foligno ha firmato un’ordinanza valida dal 15 giugno al 15 ottobre per prevenire incendi boschivi. La misura riguarda le attività che possono provocare fiamme o scintille nelle aree verdi della città, con l’obiettivo di ridurre i rischi di incendi durante la stagione estiva. Le restrizioni e le eventuali sanzioni sono specificate nel documento. La normativa si applica a tutte le aree boschive e alle zone soggette a rischio incendi.

FOLIGNO Il sindaco Stefano Zuccarini ha firmato un’ordinanza, in vigore dal 15 giugno al 15 ottobre, per prevenire lo sviluppo di incendi boschivi. "Sono stati istituiti su tutto il territorio comunale i divieti e gli obblighi, riguardanti le azioni che possono determinare ovvero scongiurare anche il solo potenziale innesco di incendi, nel rispetto delle vigenti normative", fa sapere il Comune. "E quindi divieto di accensione fuochi di qualsiasi tipo e natura, che possano cagionare incendi di superfici boscate, sterpaglie e simili, salvo quelli preventivamente autorizzati; obbligo nel caso di procedure agricole di abbruciamento di stoppie eo altri residui vegetali, di presidio costante... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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