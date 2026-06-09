Omicidio Pierina il giorno del giudizio | attesa oggi la sentenza per Dassilva la diretta

Da ilrestodelcarlino.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si aspetta la sentenza per Dassilva nel processo per l’omicidio di Pierina. La camera di consiglio si è conclusa con le repliche e la decisione finale. La sentenza sarà comunicata nelle prossime ore e si conoscerà il verdetto. La decisione riguarda la responsabilità dell’imputato nell’ambito dell’indagine. La corte ha ascoltato le parti prima di arrivare alla conclusione.

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Rimini, 9 giugno 2026 – Rien ne va plus, les jeux sont faits. C’è appena spazio per le repliche delle parti, questa mattina, e poi sarà solo una lunga e spaspodica attesa verso il verdetto che la Corte d’Assise di Rimini comunicherà all’imputato dopo quella che si preannuncia essere una intensa camera di consiglio (per cui in via precauzionale è stata allestita anche una ’zona notte’ in tribunale per i giurati, nel caso la decisione dovesse slittare di diverse ore). 12-04-2026 Rimini - caso giudiziario per omicidio Pierina Paganelli - Manuela Bianchi e Louis Da Silva Dasilva È questo il canovaccio del ’ giorno del giudizio ’ per Louis Dassilva, il 36enne imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli a processo dallo scorso 15 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Omicidio Pierina Paganelli, oggi decima udienza a Louis Dassilva - Ore 14 23/02/2025

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