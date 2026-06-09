Soci del Lions Malaparte assieme ai club Lions toscani e tanti amici. Tutti al Golf le Pavoniere per ricordare e rendere omaggio alla socia Lorella Paolieri deceduta lo scorso febbraio, figura di spicco del Lions dove ha ricoperto incarichi importanti anche a livello internazionale. Un ricordo che si è accompagnato al sostegno alla onlus " Il Dona c’è " nata da Lorella e dal marito Graziano Donati in memoria del figlio Lorenzo tragicamente scomparso nel 2015 in un incidente stradale e soprannominato "Il Dona". La onlus si occupa di supportare nello sport, e non solo, bambini e ragazzi in Italia ed in Colombia, come la gestione della scuola calcio e gli aiuti ai giovani in difficoltà, è ora guidata dal marito di Lorella e dalla figlia Giada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio a Paolieri con "Il Dona c’è"

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