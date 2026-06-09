Olanda – Uzbekistan 2-1 | la vittoria dell’Oranje è segnata da un infortunio

Durante l'ultima partita di preparazione ai Mondiali, l'Olanda ha battuto l'Uzbekistan 2-1, con Cody Gakpo che ha segnato due rigori. La partita è stata interrotta da un infortunio al portiere titolare, Bart Verbruggen, che ha dovuto lasciare il campo. La squadra olandese ha concluso il match con un risultato positivo, anche se l'infortunio ha rappresentato un momento di tensione.

2026-06-08 23:00:00 Breaking news: Cody Gakpo ha segnato due rigori mentre l’Olanda ha vinto 2-1 nell’ultima partita di riscaldamento della Coppa del Mondo contro l’Uzbekistan, segnata da un infortunio al portiere Bart Verbruggen. Dopo aver annunciato prima della partita di lunedì a New York che il terzino destro Jurrien Timber avrebbe saltato il torneo, gli Oranje hanno visto il portiere titolare Verbruggen costretto ad uscire nel secondo tempo dopo una brutta caduta mentre accusava un calcio di punizione che lo aveva lasciato a favore della gamba destra. Mentre la squadra di Ronald Koeman ha alcune forti opzioni di riserva sotto forma di Mark Flekken e Robin Roefs, l’infortunio di Verbruggen sarà una preoccupazione significativa in vista della gara di apertura della Coppa del Mondo dell’Olanda contro il Giappone domenica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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