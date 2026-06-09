Un giovane ha perso la vita in un incidente stradale a Nuoro, quando la sua moto si è spezzata in due. La motocicletta, una BMW, si è divisa in modo improvviso, provocando l’incidente fatale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del distacco della moto o sul ruolo specifico dell’auto coinvolta nel secondo impatto. La vittima aveva 23 anni.

? Punti chiave? In Breve La tragedia di viale Murichessa: muore il giovane Luigi Canna dopo lo schianto. Luigi Canna, un ragazzo di 24 anni, ha perso la vita questo pomeriggio a Nuoro a seguito di un violentissimo incidente stradale avvenuto in viale Murichessa. Il giovane motociclista è deceduto nonostante i tentativi di soccorso prestati dal personale del 118 sul luogo del sinistro. La dinamica del tragico evento appare devastante per la forza dell’impatto registrata tra i mezzi coinvolti. Mentre percorreva la strada in sella alla sua moto, il ventiquattrenne si è scontrato con una vettura Seat. La collisione è stata così violenta da causare la rottura del veicolo a due ruote, che si è letteralmente spezzato in due parti durante lo scontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoro, moto spezzata in due: muore il giovane Luigi Canna

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Si parla di: Schianto a Nuoro. Deceduto il giovane motociclista nuorese; Schianto a Nuoro. Morto il giovane motociclista nuorese.

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