Gianluca e Sara si sono sposati, celebrando con una festa a tema giallo e azzurro e distribuzione di confetti. La cerimonia ha visto amici e parenti riuniti per condividere il momento speciale. La coppia ha scelto di onorare la loro passione per la squadra del cuore attraverso i colori e i dettagli della festa. Non sono stati forniti dettagli sulla data o il luogo dell’evento.

Il vero amore non conosce ostacoli, supera le barriere e a volte indossa la maglia della squadra del cuore. È la splendida storia di Gianluca Bernardini, super tifoso della Carrarese e noto personaggio social, e della sua amata la massese Sara Coltelli. Dopo sette anni di fidanzamento, la coppia coronerà il proprio sogno d’amore il prossimo 20 giugno, alle 16 in Comune a Massa, unendo non solo le loro vite, ma anche due città storicamente rivali. Quello tra Gianluca e Sara è l’esempio perfetto di come il destino sappia unire le persone nei momenti più inaspettati. Gianluca convive con problemi di deambulazione, ma la sua forza d’animo non si è mai fermata. La scintilla è scoccata proprio durante un periodo di degenza di Gianluca alla don Gnocchi mentre Sara frequentava un corso per diventare Osa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nozze giallo-azzurre Festa e confetti per Gianluca e Sara

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