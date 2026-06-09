Novese rivoluzione societaria | Gambino presidente e Camussi mister
Il club ha annunciato una riorganizzazione societaria con Francesco Gambino confermato come presidente. Accanto a lui, una nuova figura sarà incaricata della gestione tecnica della squadra. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e riguarda anche aspetti istituzionali e di rappresentanza del club. La decisione rientra in un piano di ristrutturazione volto a rafforzare la direzione sportiva e amministrativa. La presentazione delle nuove figure avverrà nelle prossime settimane.
? Punti chiave? In Breve Francesco Gambino assume la presidenza della Novese con un nuovo progetto per il territorio. La Novese cambia volto con l’annuncio del passaggio di proprietà che vede Francesco Gambino assumere il ruolo di presidente del club. Questa trasformazione segna l’inizio di una fase basata su crescita, programmazione e un forte legame con la città di Novi Ligure. Il nuovo corso mira a costruire una realtà che sia solida, credibile e sostenibile nel tempo. Il progetto si avvale del supporto dell’avvocato Luca Davini, che affiancherà la presidenza. La sua esperienza sarà fondamentale per gestire lo sviluppo organizzativo, la parte societaria e le relazioni istituzionali del club. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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