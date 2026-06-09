Novese rivoluzione societaria | Gambino presidente e Camussi mister

Notizia in breve

Il club ha annunciato una riorganizzazione societaria con Francesco Gambino confermato come presidente. Accanto a lui, una nuova figura sarà incaricata della gestione tecnica della squadra. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e riguarda anche aspetti istituzionali e di rappresentanza del club. La decisione rientra in un piano di ristrutturazione volto a rafforzare la direzione sportiva e amministrativa. La presentazione delle nuove figure avverrà nelle prossime settimane.