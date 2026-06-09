Nelle ultime notti, residenti di quattro condomini in viale Trento hanno segnalato schiamazzi, musica alta e motori di motorini che sfrecciavano fino alle tre del mattino. I ragazzi, riuniti sotto i terrazzi, si sono scatenati creando disturbo ai condomini che non hanno potuto dormire. I condomini si sono rivolti alle forze dell'ordine senza successo nel contenere il rumore. Non sono stati segnalati interventi o sanzioni specifiche nelle ore indicate.

Schiamazzi, musica, sgasate con i motorini fino alle tre di notte: i condomini di quattro palazzine che fanno quadrato sopra il minibasket in viale Trento, al numero civico 190, non hanno chiuso occhio per colpa di un gruppo di adolescenti senza misura. E’ accaduto la notte del primo giugno. All’indomani sono state trovare bottiglie di birra e rifiuti abbandonati per la notte brava. Per molti residenti è stato rivivere l’incubo dell’anno scorso, quando per mettere fine al sistematico abuso dell’impianto sportivo – perpetuato nelle ore serali sempre da adolescenti che lo avevano preso come zona franca – avevano chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale. Le avvisaglie che il disagio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notti bianche in zona mare. Ragazzini scatenati sotto i terrazzi. E i condomini non chiudono occhio

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