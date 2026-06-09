Il Nikkei di Tokyo ha aperto con un aumento dello 0,97%, salendo a circa 64.000 punti. La crescita è guidata dal settore tecnologico, che ha contribuito al recupero dopo una precedente correzione.

Recupero tecnologico a Tokyo: il Nikkei avanza dello 0,97%. Il listino Nikkei ha aperto la seduta in territorio positivo con un incremento dello 0,97%, raggiungendo la quota di 64.643,96 dopo la forte correzione registrata all’inizio della settimana. Questo movimento di ripresa si concentra principalmente sull’acquisto di titoli legati al settore della tecnologia, che guidano la direzione del mercato giapponese in questa fase di transizione. Geopolitica e dinamiche dei cambi: l’attenzione ai negoziati. Gli operatori finanziari stanno monitorando con estrema attenzione i progressi dei colloqui in Medio Oriente. L’obiettivo principale dei negoziati riguarda il tentativo di garantire uno stop alle ostilità tra Iran e Israele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nikkei vola: il tech guida il recupero dopo la correzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nikkei vola a 62.833 punti: il rally dopo i segnali USA-Iran

Nikkei in calo per il tech: il Topix resiste e chiude in positivoLe borse giapponesi hanno mostrato comportamenti diversi: mentre il Nikkei ha registrato perdite per il quarto giorno consecutivo, il indice Topix si...

Temi più discussi: Nikkei a nuovi massimi, rame in corsa: Softbank vola (+13%) e supera Toyota per la prima volta dopo 20 anni; A Piazza Affari vola Mps, giù Intesa. L'Asia affonda con il tech, corrono petrolio e gas; Asia chiude mista: Nikkei vola, giù India e Hong Kong; Milano vola sopra i 50.000 punti | spinta tech e balzo di STM.

Tempesta sui mercati asiatici: Nikkei -4,03%, Kospi -6,71%. L'entusiasmo per l'IA si scontra con il rialzo dei tassi USA e le tensioni sul petrolio. Il mercato smette di comprare tech a qualunque prezzo. Futures europei in rosso. x.com

Asia divisa: Tokyo vola con l’IA, mentre il petrolio frena i mercati emergentiSessione mista per l'Asia: il Nikkei 225 vola del 2,9% trainato dai chip, mentre petrolio e tensioni nel Golfo pesano su Hong Kong e Mumbai. it.benzinga.com

A Tokyo il Nikkei vola oltre quota 62.000: assist da rally tech e speranze di tregua in Medio Oriente(Teleborsa) - Brilla alla riapertura, dopo giorni di festività, la borsa di Tokyo con il Nikkei 225 che scambia in deciso rialzo (+6,15%), invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi ... borsaitaliana.it