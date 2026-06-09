Nidi comunali | pubblicate le graduatorie provvisorie per l’anno educativo 2026 2027

Da venerdì 5 giugno sono disponibili online, sul sito del Comune, le graduatorie provvisorie per l’accesso ai nidi comunali per l’anno educativo 20262027. Le liste riguardano le domande presentate per l’iscrizione ai servizi. I genitori possono consultare le graduatorie e verificare la propria posizione. Le graduatorie rimarranno pubbliche fino alla pubblicazione di quelle definitive.

Bergamo. Da venerdì 5 giugno sono online, sul sito del Comune, le graduatorie provvisorie per l’accesso ai nidi comunali relative all’anno educativo 20262027. Ad oggi, i dati registrano 419 nuovi iscritti. In base alla disponibilità attuale dei posti, la lista d’attesa provvisoria è di 69 bambinie. “Siamo certi di poter ridurre in modo significativo la lista d’attesa attuale. Il Comune ha infatti a disposizione per l’a.e.2026-2027 complessivamente più di 700 posti da destinare a bimbi già frequentanti e nuove iscrizioni: una dotazione importante che, subito dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, ci consentirà di proporre agli utenti rimasti in lista d’attesa le disponibilità nelle diverse sedi del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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