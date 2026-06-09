? Punti chiave? In Breve Neymar mostra progressi fisici ma il Brasile affronta l’incertezza pre-Mondiali. Il recupero muscolare di Neymar sta procedendo secondo i piani previsti dopo la lesione al polpaccio destro che ha interessato il numero 10 del Santos. La federcalcio brasiliana, nota come Cbf, ha comunicato che gli ultimi accertamenti medici hanno confermato una buona evoluzione del quadro clinico dell’attaccante. Gli esami effettuati tramite risonanza magnetica hanno evidenziato come il miglioramento sia in linea con quanto ipotizzato dallo staff medico. Il calciatore dovrà ora proseguire il percorso di preparazione fisica e il programma di recupero specifico per tornare ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Neymar: segnali positivi, ma il Brasile resta nel dubbio per i Mondiali

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