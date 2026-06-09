La rassegna teatrale ‘Nella splendida cornice 2026’ torna con la sua quinta edizione nell’imolese, dopo aver registrato oltre 500 presenze nei primi sette eventi del primo semestre. La programmazione estiva comprende prosa, burattini e laboratori, confermando il successo della manifestazione. La serie di eventi si svolgerà nel circondario, attirando pubblico e appassionati di teatro e intrattenimento. La rassegna è in programma per tutta l’estate, con appuntamenti distribuiti nel periodo più caldo dell’anno.

Forte dei consensi registrati nel primo semestre dell’anno, con oltre 500 presenze nei 7 eventi realizzati, è pronta a partire nel circondario imolese la programmazione estiva della quinta edizione della rassegna teatrale ‘Nella splendida cornice 2026’. In arrivo, infatti, ci sono ben 19 nuovi appuntamenti gratuiti per il format che attraverso la cultura diffusa trasforma borghi, centri storici, piazze, parchi, palazzi, sale e teatri in palcoscenici vivi e partecipati. Il teatro per ragazzi, con i suoi molteplici linguaggi come il teatro di figura, burattini, prosa, laboratori, acrobatica aerea, teatro danza e incontri con artisti, si è consolidato come filo conduttore di un’offerta pensata per formare il nuovo pubblico e stimolare la curiosità dei giovani spettatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Nella splendida cornice’. Prosa, burattini e laboratori. Decolla la rassegna estiva

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